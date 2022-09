(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della. “Comunichiamo che a causa di lavori di manutenzione straordinaria saremo costretti ad interrompere il servizio idrico nei seguenti orari edella Cittá di13 settembre ore 14:30-16:00 via Bonazzi e via Cosentini;14 settembre ore 14:00- 16:00 via Torretta e Raguzzini. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17?. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ilvaglio1 : Gesesa, finanziamenti regionali per interventi sul servizio idrico #salvatorerubbo #domenicorusso #gesesabenevento… -

anteprima24.it

Bisogna continuare in questa direzione per intercettare sempre più risorse per lo sviluppo del servizio idrico integrato nella Provincia dicontinuerà a lavorare in costante .... Svolta decisiva in merito all'assegnazione dei 52 alloggi popolari di Capodimonte. Il ... e ottenuto anche grazie alla efficace collaborazione di- proseguono nella nota il sindaco ... Gesesa-Benevento, martedì e mercoledì interruzione idrica in alcune zone Lo scorso 6 settembre la Giunta Regionale con Delibera n.464 ha approvato il finanziamento di una serie d’interventi in materia di servizio idrico integrato. Di questi molti sono stati concepiti e por ...Annuncia il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: Svolta decisiva in merito all'assegnazione dei 52 alloggi popolari di Capodimonte. Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore con delega alle Polit ...