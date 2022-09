FIFA 22 | Le carte Showdown di Alvarez & Perisic riceverenno entrambe l’upgrade

(Di sabato 10 settembre 2022) EA Sports, tramite i social, ha divulgato un breve comunicato che annunciare che lespecialidiche diriceverannodi +2. La Premier League ha annunciato la sospensione delle partite di questo fine settimana che includono Manchester City vs Tottenham. Di conseguenza, gli oggettiriceveranno entrambi un upgrade di +2. Non verranno forniti ulteriori aggiornamenti indipendentemente dal risultato della partita quando viene giocata. Gli aggiornamenti saranno disponibili nelle ore successive all’orario precedentemente programmato.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate ...

