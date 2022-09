F1 su TV8, a che ora vedere le qualifiche a Monza: programma preciso in chiaro (Di sabato 10 settembre 2022) Oggi, a partire dalle 16.00, andranno in scena le qualifiche del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza assisteremo a un time-attack molto tirato e non semplice da decifrare per le tantissime penalità che riguarderanno anche piloti di vertice. Saranno Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lewis Hamiton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas), Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) e Max Verstappen (Red Bull) a essere stati sanzionati per diversi interventi sulla Power Unit. Il favorito per la pole-position, quindi, dovrebbe essere Charles Leclerc, che potrebbe giovare delle penalizzazioni altrui. In questo quadro, Verstappen, velocissimo nel corso delle prove libere, cercherà di limitare i danni, avendo cinque posizioni da scontare in griglia per poi ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Oggi, a partire dalle 16.00, andranno in scena ledel GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista diassisteremo a un time-attack molto tirato e non semplice da decifrare per le tantissime penalità che riguarderanno anche piloti di vertice. Saranno Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lewis Hamiton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas), Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine) e Max Verstappen (Red Bull) a essere stati sanzionati per diversi interventi sulla Power Unit. Il favorito per la pole-position, quindi, dovrebbe essere Charles Leclerc, che potrebbe giovare delle penalizzazioni altrui. In questo quadro, Verstappen, velocissimo nel corso delle prove libere, cercherà di limitare i danni, avendo cinque posizioni da scontare in griglia per poi ...

maliduck : @SciutoLeo boh, non l'ho mai vista, ho acceso tv8 e ho visto che era in onda e allora mi sono messa a guardarla - TuttocalcioS : A CASA NOSTRA! Si torna nel tempo della velocità a #Monza per il sedicesimo GP stagionale di #F1: alle 16 è tempo d… - TommasoRanisi : Mi sono letto il funzionamento del nuovo game di Savino su Tv8 dal sito di @davidemaggio. A parte la complessità ch… - ricky16dea : @welikeduel @La7tv @NeriPerCasoOff Invece che fanno su tv8? - Libero41316546 : RT @Luca_zone: @dorayaki1900 @RosalbaGiammel1 Tra l’altro ha lavorato anche a MTV e TV8 del gruppo SKY, tanto per sottolineare che la Pierp… -