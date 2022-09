F1, orario gara 11 settembre: programma GP Italia, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 10 settembre 2022) Attualmente è in corso la terza sessione di prove libere, tra poche ore toccherà alle qualifiche per determinare la griglia di partenza, ma cominciamo a proiettarci verso l’appuntamento più atteso dell’intero weekend del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, la gara. La giornata di ieri, con le prime due sessioni di prove libere, hanno visto una Ferrari in ottimo stato, contrariamente alle aspettative dal momento che, in teoria, il circuito di Monza dovrebbe favorire di più la monoposto RedBull; tuttavia, si deciderà tutto tra oggi e domani. In quest’ottica, non sono affatto da sottovalutare le penalità che condizioneranno e non poco la griglia per la gara di domani, con più di qualche pilota coinvolto come Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Sergio Perez e Max Verstappen. Ci sarà da divertirsi a Monza per la gara ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Attualmente è in corso la terza sessione di prove libere, tra poche ore toccherà alle qualifiche per determinare la griglia di partenza, ma cominciamo a proiettarci verso l’appuntamento più atteso dell’intero weekend del Gran Premio d’2022 di Formula 1, la. La giornata di ieri, con le prime due sessioni di prove libere, hanno visto una Ferrari in ottimo stato, contrariamente alle aspettative dal momento che, in teoria, il circuito di Monza dovrebbe favorire di più la monoposto RedBull; tuttavia, si deciderà tutto tra oggi e domani. In quest’ottica, non sono affatto da sottovalutare le penalità che condizioneranno e non poco la griglia per ladi domani, con più di qualche pilota coinvolto come Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Sergio Perez e Max Verstappen. Ci sarà da divertirsi a Monza per la...

DilectisG : RT @iINSIDER_: Sono in corso discussioni tra #UEFA, polizia e #Rangers in merito alla partita. L’ipotesi più probabile è quella che si gioc… - blaco_luca : . @Autodromo_Monza stranamente iper efficiente nei controlli stamattina. Ma li aspetto al varco per domani con la p… - trip1967 : Stamattina in casa c’è la gara al bagno, siamo in due, io e la Drama Queen, di sabato, stesso orario di risveglio,… - zazoomblog : F1 GP Italia Monza 2022 gara domani in tv: canale orario e diretta streaming - #Italia #Monza #domani #canale… - LuigiLiccardo6 : RT @iINSIDER_: Sono in corso discussioni tra #UEFA, polizia e #Rangers in merito alla partita. L’ipotesi più probabile è quella che si gioc… -