Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Sabato 10 Settembre 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 10 Settembre 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (105) 5 (93) 83 (88) 68 (68) 41 (67) Cagliari: 75 (74) 21 (70) 54 (64) 41 (61) 6 (57) Firenze: 16 (71) 12 (69) 8 (65) 14 (56) 42 (54) Genova: 14 (88) 24 (86) 21 (86) 83 (83) 89 (68) Milano: 59 (118) 42 (104) 51 (70) 75 (62) 54 (60) Napoli: 53 (87) 86 (67) 25 (57) 32 (57) 69 (56) Palermo: 79 (89) 61 (80) 14 (65) 30 (64) 9 (58) Roma: 16 (109) 62 (72) 23 (63) 44 (48) 90 (46) Torino: 63 (75) 84 (74) 13 (73) 81 (65) ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 settembre 2022) Estrazioni deldi10Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (105) 5 (93) 83 (88) 68 (68) 41 (67) Cagliari: 75 (74) 21 (70) 54 (64) 41 (61) 6 (57) Firenze: 16 (71) 12 (69) 8 (65) 14 (56) 42 (54) Genova: 14 (88) 24 (86) 21 (86) 83 (83) 89 (68) Milano: 59 (118) 42 (104) 51 (70) 75 (62) 54 (60) Napoli: 53 (87) 86 (67) 25 (57) 32 (57) 69 (56) Palermo: 79 (89) 61 (80) 14 (65) 30 (64) 9 (58) Roma: 16 (109) 62 (72) 23 (63) 44 (48) 90 (46) Torino: 63 (75) 84 (74) 13 (73) 81 (65) ...

ilfoglio_it : Se l’Italia avesse mantenuto il livello di estrazione di metano del 2014, oggi non sarebbe obbligata a bruciare car… - winforlife2013 : Estrazione 4294 ore 16.00 del 10/09/2022 - universo_astro : RT @ilfoglio_it: Se l’Italia avesse mantenuto il livello di estrazione di metano del 2014, oggi non sarebbe obbligata a bruciare carbone e… - davideprandi : RT @ilfoglio_it: Se l’Italia avesse mantenuto il livello di estrazione di metano del 2014, oggi non sarebbe obbligata a bruciare carbone e… - Marsca8 : RT @chiccotesta: @FranFerrante @GiaSilvestrini @EZanchini @robdellaseta @LucaAterini @elencomelli @StefanoCiafani @RossellaMuroni @lucapagn… -