Campo largo e voto utile De Maria Pd sulla forza del centrosinistra

Leggi su formiche

(Di sabato 10 settembre 2022) Andrea Deha la caratteristica di non darsi facilmente per vinto. Il deputato uscente del Partito Democratico (attualmente candidato alla Camera nel collegio di Carpi) sta lavorando per la vittoria del. Nonostante i sondaggi proiettino su un risultato in cui a primeggiare, il 25 settembre, sarebbe la coalizione formata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berluconi. Anche se in casa centrodestra i problemi non mancano, a partire proprio dalla stabilità di un futuro esecutivo con i tre leader. Tema, quest’ultimo, paventato dalla presidente di Fratelli d’Italia. Despiega la ricetta alternativa al trionfo di “una destra nazionalista e sovranista”, anche sui problemi contingenti che attanagliano famiglie e imprese in questa difficile congiuntura economica. Meloni ha posto il problema della stabilità del ...