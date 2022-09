Avanzi | non li buttare puoi fare un piatto stellare

Leggi su formatonews

(Di sabato 10 settembre 2022) Sapete che con glidi cibo si possono creare altri piatti molto buoni e succulenti? Scopriamo insieme come prepararli. Quando si cucina, spesso, pensiamo chedi cibo vadano tutti buttati. In alcune occasioni è così, in tante altre però invece possono servire per riuscire a creare dei piatti ancora più buoni e gustosi. Con l’articolo di oggi, infatti, vi daremo una nuova ricetta da provare con tutti gliche potreste avere anche voi in cucina. Verdure: ecco come riciclarle (Pixabay)Ad esempio, quando si tagliano le zucchine, una delle parti che si butta via senza pensare sono le sue estremità, ma forse insieme alla buccia di cipolla potrebbero in realtà diventare una zuppa molto buona. Ma questo discorso non vale solo con le zucchine ma anche con tutte le altre verdure: una volta che vengono ...