Atalanta: con la Cremonese out Zappacosta, al suo posto Demiral (Di sabato 10 settembre 2022) Problemi per l'Atalanta, che alla vigilia del match contro la Cremonese di domani, deve fare a meno dell'esterno Zappacosta. Per uno che esce, c'è uno che entra. Torna infatti nella lista dei convocati il turco ex Juventus Merih Demiral. Il difensore non partirà comunque dal primo minuto, a causa di un fastidio al ginocchio. Insieme all'ex Genoa saranno out Zapata, Djimsiti e ovviamente Palomino. Dentro anche Muriel, anche lui non al 100%. SportFace.

