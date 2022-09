Allarme rosso per Manuel Bortuzzo: “Se non vedete storie…” | La coppia è già in crisi? La risposta è eloquente (Di sabato 10 settembre 2022) Sospetto incredibile sulla vita privata dell’ex gieffino Manuel Bortuzzo: è già in crisi con la nuova fiamma? Ecco tutta la verità L’ex gieffino Manuel Bortuzzo (screenshot Twitter)La vita privata di Manuel Bortuzzo continua ad infiammare il gossip. Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha conosciuto Lulù Selassié. I due hanno dato vita ad una storia d’amore a tratti emozionante ma anche molto difficile. Finito il reality, la storia è durata poco più di un mese fino alla decisione di Manuel di mettere fine a tutto. In questi giorni è poi arrivato il clamoroso colpo di scena in quanto con una foto pubblicata sui social, Bortuzzo ha presentato la sua nuova fiamma. Si tratta di Angelica Benevieri che ... Leggi su specialmag (Di sabato 10 settembre 2022) Sospetto incredibile sulla vita privata dell’ex gieffino: è già incon la nuova fiamma? Ecco tutta la verità L’ex gieffino(screenshot Twitter)La vita privata dicontinua ad infiammare il gossip. Durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha conosciuto Lulù Selassié. I due hanno dato vita ad una storia d’amore a tratti emozionante ma anche molto difficile. Finito il reality, la storia è durata poco più di un mese fino alla decisione didi mettere fine a tutto. In questi giorni è poi arrivato il clamoroso colpo di scena in quanto con una foto pubblicata sui social,ha presentato la sua nuova fiamma. Si tratta di Angelica Benevieri che ...

Avvenire_Nei : Allarme rosso per i minori. Lo psichiatra: «Ecco i segnali da cogliere - infoitinterno : Ospedali. “È allarme rosso. In 10 anni 111 istituti chiusi, tagliati 37 mila posti letto e 2,5 milioni di ricoveri… - frecklixi : ?? ALLARME ROSSO NON HO LIEVITO ?? Com'è possibileeee, il lievito non mi manca maiii ?? Niente panico Felix, bicarbo… - Giancogianchi : Fascismo Rosso, allarme Nazionale - alvanofabio : RT @AngelaF2021_: I governi dei migliori …?? Ospedali. “È allarme rosso. In 10 anni 111 istituti chiusi, tagliati 37 mila posti letto e 2,5… -