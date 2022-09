Traffico Roma del 09-09-2022 ore 15:30 (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverde Roma neri trovati in studio Tiziana remondi problemi a Roma Nord dove per lavori sulla Cassia Veientana Ci sono code all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni si sta in fila anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana sempre per lavori code poi su via Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima nelle due direzioni anche in questo caso si tratta di lavori problemi invece per incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare infila tra via Pontina e via Tuscolana altri file in carreggiata interna per Traffico tra la Cassia bis Elias e Lari e proseguendo tra Nomentana e la A24 Roma-teramo code poi in tangenziale lungo via Foro Italico tra le uscite di Corso di Francia in viale della Moschea verso via Salaria Concludiamo con il trasporto ferroviario Oggi sciopero dei treni fino ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 settembre 2022) Luceverdeneri trovati in studio Tiziana remondi problemi aNord dove per lavori sulla Cassia Veientana Ci sono code all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni si sta in fila anche sulla Cassia tra la storta e la Giustiniana sempre per lavori code poi su via Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima nelle due direzioni anche in questo caso si tratta di lavori problemi invece per incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare infila tra via Pontina e via Tuscolana altri file in carreggiata interna pertra la Cassia bis Elias e Lari e proseguendo tra Nomentana e la A24-teramo code poi in tangenziale lungo via Foro Italico tra le uscite di Corso di Francia in viale della Moschea verso via Salaria Concludiamo con il trasporto ferroviario Oggi sciopero dei treni fino ...

VAIstradeanas : 15:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico critico a via Appia Pignatelli, tra via Appia Antica e via dell'Almone - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sulla circonvallazione Gianicolense, tra viale dei Colli Portuensi e stazione… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via della Pineta Sacchetti, tra la circonvallazione Cornelia-Boccea e largo… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato sulla Flaminia, tra Cassia e Sacrofanese-Malborghetto; via Cassia, tra Flaminia e Olgiata Golf Club -