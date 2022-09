Ti serve un mutuo? Ecco cosa devi considerare per risparmiare (Di venerdì 9 settembre 2022) risparmiare sulla rata del mutuo è possibile? Certo che sì, ma dobbiamo tenere in considerazione alcune variabili per poterlo fare. Ecco quali sono. Chiedere un mutuo in questo momento storico potrebbe non essere molto conveniente: la Bce, infatti, ha aumentato i tassi di interesse di mezzo punto di recente. Questo rialzo è il primo dopo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 settembre 2022)sulla rata delè possibile? Certo che sì, ma dobbiamo tenere in considerazione alcune variabili per poterlo fare.quali sono. Chiedere unin questo momento storico potrebbe non essere molto conveniente: la Bce, infatti, ha aumentato i tassi di interesse di mezzo punto di recente. Questo rialzo è il primo dopo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

PAcciaro : @ReiKashino @nemuriko82 Cioè per fa’ un esempio stupido: se hai un autobus che ti ci porta in tempi con un abboname… - fonzi1975 : RT @RNesta80: Comunque con questo calendario così fitto, tra abbonamento e trasferte serve un mutuo. #SerieA - RNesta80 : Comunque con questo calendario così fitto, tra abbonamento e trasferte serve un mutuo. #SerieA - io_surf : RT @ters48183257: comunque la proposta di #ImpegnoCivico del mutuo agevolato per i 'giovani fino a 40 anni' serve a me per sentirmi a pieno… - ters48183257 : comunque la proposta di #ImpegnoCivico del mutuo agevolato per i 'giovani fino a 40 anni' serve a me per sentirmi a… -