Tessa Thompson rilancia il maxi platform a Venezia 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tessa Thompson sta collezionando momenti estremamente glamour durante la sua permanenza a Venezia 2022. Giurata dell’edizione 79, l’attrice di Thor: Love and Thunder ha rilanciato la tendenza delle calzature platform che più maxi non si può. Da quando Tessa Thompson è arrivata alla Mostra del cinema di Venezia ha dato sicuramente il suo contributo glamour alla kermesse. Sul red carpet non ha mai perso occasione di sottolineare il suo stile, il cui apice è stato sfiorato con indosso sandali dotati di maxi platform che tornano a dettare tendenza. Crediti: Teresa ComberiatiNe avevamo avuto un assaggio già in passerella grazie alle case di alta moda come Versace, ma una conferma è sempre ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022)sta collezionando momenti estremamente glamour durante la sua permanenza a. Giurata dell’edizione 79, l’attrice di Thor: Love and Thunder hato la tendenza delle calzatureche piùnon si può. Da quandoè arrivata alla Mostra del cinema diha dato sicuramente il suo contributo glamour alla kermesse. Sul red carpet non ha mai perso occasione di sottolineare il suo stile, il cui apice è stato sfiorato con indosso sandali dotati diche tornano a dettare tendenza. Crediti: Teresa ComberiatiNe avevamo avuto un assaggio già in passerella grazie alle case di alta moda come Versace, ma una conferma è sempre ...

