Il Notiziario

Un incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì 2 marzo, intorno alle 17 nell' appartamento al quarto piano di in un condominio in piazza San Pietro a, in provincia di Milano. Leggi anche > Fugge dall'Ucraina e arriva a Rho, dove partorisce Nikole: prima profuga nata in Italia Da una prima ricostruzione, le fiamme si sono propagate dalla ... Solaro, scoppia incendio nelle case sgomberate