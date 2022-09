"Schiantati sull'erba". Paura in volo per la Lamborghini (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di panico durante un volo privato per la cantante pop, che stava viaggiando verso l'Olanda insieme al marito. "Grazie ai piloti per avere gestito l'emergenza", ha dichiarato il marito della Lamborghini Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di panico durante unprivato per la cantante pop, che stava viaggiando verso l'Olanda insieme al marito. "Grazie ai piloti per avere gestito l'emergenza", ha dichiarato il marito della

infoitcultura : 'Schiantati sull'erba'. Paura in volo per la Lamborghini - CaffeFou : 'Schiantati sull'erba'. Paura in volo per la Lamborghini #elettralamborghini - infoitcultura : Paura in volo per Elettra Lamborghini: 'I freni smettono di funzionare, schiantati sull'erba' - infoitcultura : Terrore in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Ci siamo schiantati sull’erba per una tempesta - telodogratis : Paura in volo per Elettra Lamborghini: “I freni smettono di funzionare, schiantati sull’erba” -