Salvini: Intervenire sul caro bollette ora, non quando vincerò le elezioni, sarà tardi (Di venerdì 9 settembre 2022) Salvini sul caro bollette interviene e chiede a gran voce una soluzione immediata. “Si sta sottovalutando il problema” afferma il leader della Lega.Torna a parlare dei 30 miliardi che potrebbero essere stanziati velocemente, spiegando che tutta l’Europa sta intervenendo con aiuti concreti verso i cittadini. “Tutta Europa sta intervenendo – aggiunge -. Ieri la Gran Bretagna ha messo 180 miliardi sul tavolo” Matteo Salvini, fa notare che il nuovo governo sarà pronto a fine Ottobre, e se non si farà nulla per combattere adesso il caro bollette, tantissime attività saranno chiuse prima che il nuovo governo possa fare qualcosa.Ad esempio a Palermo, un famosissimo panificio ha deciso di chiudere e mettere in cassa integrazione tutti i dipendenti, per colpa del ... Leggi su vivendopalermo.news (Di venerdì 9 settembre 2022)sulinterviene e chiede a gran voce una soluzione immediata. “Si sta sottovalutando il problema” afferma il leader della Lega.Torna a parlare dei 30 miliardi che potrebbero essere stanziati velocemente, spiegando che tutta l’Europa sta intervenendo con aiuti concreti verso i cittadini. “Tutta Europa sta intervenendo – aggiunge -. Ieri la Gran Bretagna ha messo 180 miliardi sul tavolo” Matteo, fa notare che il nuovo governopronto a fine Ottobre, e se non si farà nulla per combattere adesso il, tantissime attività saranno chiuse prima che il nuovo governo possa fare qualcosa.Ad esempio a Palermo, un famosissimo panificio ha deciso di chiudere e mettere in cassa integrazione tutti i dipendenti, per colpa del ...

