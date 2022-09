Rita De Crescenzo inaugura lo Svergognata Shop, traffico in tilt e ritardi nei soccorsi – VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Rita de Crescenzo cavalca l’onda del successo ottenuto sui social, principalmente su Tik Tok, aprendo un negozio di abbigliamento e accessori nel cuore di Napoli. T-shirt, zaini, profumi, diari, borse, cover, teli da mare, il tutto con impressa la sua foto e con la scritta del marchio ‘Svergognata’. Il negozio è stato inaugurato nel pomeriggio di ieri a Corso Garibaldi. La regina partenopea della piattaforma di VIDEOsharing cinese si è presentata vestita in bianco con tanto di mantello e di corona e, accompagnata da due guardie del corpo, è stata accolta da tantissimi follower che l’hanno acclamata come una vera regina tra coriandoli, musica e cori di apprezzamento. Ovviamente non sono mancate le polemiche ma soprattutto i disagi. L’evento organizzato dalla De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli –decavalca l’onda del successo ottenuto sui social, principalmente su Tik Tok, aprendo un negozio di abbigliamento e accessori nel cuore di Napoli. T-shirt, zaini, profumi, diari, borse, cover, teli da mare, il tutto con impressa la sua foto e con la scritta del marchio ‘’. Il negozio è statoto nel pomeriggio di ieri a Corso Garibaldi. La regina partenopea della piattaforma disharing cinese si è presentata vestita in bianco con tanto di mantello e di corona e, accompagnata da due guardie del corpo, è stata accolta da tantissimi follower che l’hanno acclamata come una vera regina tra coriandoli, musica e cori di apprezzamento. Ovviamente non sono mancate le polemiche ma soprattutto i disagi. L’evento organizzato dalla De ...

