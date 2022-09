Pradè: «I fischi non fanno mai piacere, ma ieri ci stavano tutti» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Barak. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “I fischi non fanno mai piacere, così come le critiche. Però fanno parte del nostro lavoro e ieri ci stavano tutti. Una squadra come la Fiorentina è obbligata a vincere la partita di ieri, c’è frustrazione da parte di tutti. Stiamo male tutti: tifosi, presidente, calciatori, allenatori, dirigenti… Quello che a me preoccupa è perdere entusiasmo ed empatia avuti lo scorso anno col pubblico. Mi preoccupa più del lato sportivo. Abbiamo fatto anche delle grandi prestazioni, sia con il Napoli che con la Juventus ma anche col ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Barak. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. “Inonmai, così come le critiche. Peròparte del nostro lavoro eci. Una squadra come la Fiorentina è obbligata a vincere la partita di, c’è frustrazione da parte di. Stiamo male: tifosi, presidente, calciatori, allenatori, dirigenti… Quello che a me preoccupa è perdere entusiasmo ed empatia avuti lo scorso anno col pubblico. Mi preoccupa più del lato sportivo. Abbiamo fatto anche delle grandi prestazioni, sia con il Napoli che con la Juventus ma anche col ...

Fiorentina, parla anche Pradè: 'Non ho dormito dopo il pareggio di ieri. Bajrami mai cercato, dispiaciuto per i fischi a Commisso' ...in sala stampa durante la presentazione del centrocampista era presente anche Daniele Pradè . Il ... Ha poi commentato le critiche ricevute ieri sera dopo il fischio finale: 'E' chiaro che i fischi non ... Al Picco si è anche giocata Spezia - Fiorentina... In merito all'accoglienza ricevuta dai suoi ex tifosi, oltre a tutta una serie di cori, offese e fischi, bisogna aggiungere, solo per un mero fatto di curiosità, che sono state lanciate all'indirizzo ... ...in sala stampa durante la presentazione del centrocampista era presente anche Daniele. Il ... Ha poi commentato le critiche ricevute ieri sera dopo il fischio finale: 'E' chiaro che inon ...In merito all'accoglienza ricevuta dai suoi ex tifosi, oltre a tutta una serie di cori, offese e, bisogna aggiungere, solo per un mero fatto di curiosità, che sono state lanciate all'indirizzo ...