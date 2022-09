Porsche F1: la trattativa è definitivamente conclusa (Di venerdì 9 settembre 2022) Era tutto pronto per il Matrimonio, è invece clamorosamente divorzio è stato. Tra Red Bull e Porsche in F1 il sodalizio è durato il giro di qualche mese, giusto il tempo di sondare il terreno per una possibile fornitura di power unit a partire dal 2026 e l’acquisizione del 50 percento del team di Milton Keynes da parte della casa di Stoccarda. Un progetto che è naufragato per vari motivi: la paura della Red Bull di perdere la propria autonomia e il valore del comparto powertrain recentemente costruito nella fabbrica di Milton Keynes. Red Bull Porsche: l’accordo può attendere Cosa ha detto Horner? Inoltre nel paddock della Red Bull si sussurra come Honda stia cercando di tornare in pianta stabile in Formula 1 come fornitore ufficiale di power unit (ora solo formalmente targate Red Bull Powertrains). Chris Horner ha commentato il fallimento ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Era tutto pronto per il Matrimonio, è invece clamorosamente divorzio è stato. Tra Red Bull ein F1 il sodalizio è durato il giro di qualche mese, giusto il tempo di sondare il terreno per una possibile fornitura di power unit a partire dal 2026 e l’acquisizione del 50 percento del team di Milton Keynes da parte della casa di Stoccarda. Un progetto che è naufragato per vari motivi: la paura della Red Bull di perdere la propria autonomia e il valore del comparto powertrain recentemente costruito nella fabbrica di Milton Keynes. Red Bull: l’accordo può attendere Cosa ha detto Horner? Inoltre nel paddock della Red Bull si sussurra come Honda stia cercando di tornare in pianta stabile in Formula 1 come fornitore ufficiale di power unit (ora solo formalmente targate Red Bull Powertrains). Chris Horner ha commentato il fallimento ...

