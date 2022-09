Napoli | Osimhen out per un mese | lesione di secondo grado per il centravanti

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI #Osimhen, lesione di secondo grado al bicipite femorale L'attaccante ha già iniziato le terapie #SkySport #Napoli - DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, lesione di secondo grado del bicipite femorale destro per #Osimhen - claudioruss : #Napoli Victor #Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di se… - cedrycmarsella : RT @MGuardasole: ?? #Napoli, Victor #Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di second… - FabianoMad_ugno : 'Se calcia gioca'. #Spalletti tiene #Osimhen sulla coscienza. Però ogni anno è questo. Non è possibile. Chist c'ha rutt ò... #Napoli -

Commenta per primo Arrivano pessime notizie in casa. Victoral 41' della sfida contro il Liverpool è uscito causa infortunio (si portava dietro un affaticamento muscolare da qualche giorno). L'attaccante nigeriano questa mattina si è ...Ilha vinto e con grande merito la sfida interna di Champions League contro il Liverpool che ha lasciato però in eredita un peso importante. KO: il comunicato ufficiale Ilè reduce da una serata a dir poco magica contro il Liverpool nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri di Luciano Spalletti ...(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro per l'attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Lo rende noto il ...L’attaccante si è infortunato nel match contro il Liverpool Tegola in casa Napoli. Victor Osimhen è uscito nel primo tempo del match di Champions League vinto dagli uomini di Spalletti contro il Liver ...