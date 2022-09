Montecchio | trovato nel bosco un cadavere | potrebbe essere il chitarrista serbo Ivan

(Di venerdì 9 settembre 2022) E' stato rialle 18.40 di oggi, 9 settembre 2022, nelMaggiore (Vicenza) in via Campestrini ildi un uomo in avanzato stato di decomposizione.trattarsi, ...

ilgazzettino.it

E' stato ritrovato alle 18.40 di oggi, 9 settembre 2022, nel bosco aMaggiore (Vicenza) in via Campestrini il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe trattarsi, secondo i soccorritori, di Ivan Dragicevic, 39 anni , di origini serbe, ...MAGGIORE - E' stato ritrovato alle 18.40 di oggi, 9 settembre 2022, nel bosco ain via Campestrini il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Potrebbe trattarsi, secondo i soccorritori, di Ivan Dragicevic, 39 anni , di origini serbe, chitarrista del ... Trovato nel bosco cadavere di un uomo: potrebbe essere il chitarrista serbo Ivan E' stato ritrovato alle 18.40 di oggi, 9 settembre 2022, nel bosco a Montecchio Maggiore (Vicenza) in via Campestrini il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione.La formazione allenata da Fabio Bonafede giocherà la prima partita ufficiale della nuova stagione nel torneo in Valtellina, al quale parteciperanno anche Volley Bergamo (A1), Futura Volley Busto Arsiz ...