(Di venerdì 9 settembre 2022) Livsi è laureata “Women’s Champion” a Money in the Bank dopo aver battuto Ronda Rousey, incassando il privilegio contenente nella valigetta vinta poco prima. Questa è stata la prima vittoria di Liv nel Wrestling professionistico, bissando il successo a SummerSlam dopo aver nuovamente battuto Ronda. Tuttavia, il finale del loro incontro non è stato digerito dai fan, poiché la Liv (come ha mostrato un video “recap”) aveva ceduto poco prima del conteggio di tre ai danni di Ronda. Questo ha portato il WWE Universe a subissare la campionessa femminile di critiche e disapprovazione. Livnon si scompone La controversa campionessa femminile ha dichiarato al “Gorilla Position” che “La reazione dei fans non mi ha sorpreso, me loin un certo senso… Tuttavia, io credo di avere un po’ di vantaggio perché, alla ...

Zona_Wrestling : Liv Morgan: 'Mi aspettavo l'odio del pubblico' - mkp17 : LIV MORGAN: è nata una stella? - SpazioWrestling : WWE: Liv Morgan è già pronta per la sua prossima sfidante #WWE #LivMorgan - IsolaWrestling : LIV MORGAN SOSTIENE CHE NESSUNO PUÒ DUBITARE DI LEI DOPO AVER BATTUTO SHAYNA BASZLER - tribbalee : Sto guardando #ClashAtTheCastle e il culo di Liv Morgan mi sta parlando -

World Wrestling

WWE SmackDown Women's Championship:(C) batte Shayna Baszler Vittoria pulita e decisiva per la SmackDown Women's Champion, riscattatasi agli occhi dei fan dopo il finale ...... Bayley, Dakota Kai & Iyo Sky vs Bianca Belair, Alexa Bliss & Asuka Intercontinental Championship Vincitore: Gunther vs Sheamus SmackDown Women's Championship Vincitrice:vs Shayna Baszler ... Liv Morgan: "Ecco chi vorrei rivedere in WWE" Liv Morgan si è laureata "Women's Champion" a Money in the Bank dopo aver battuto Ronda Rousey, incassando il privilegio contenente nella valigetta vinta poco prima. Questa è stata la prima vittoria d ...Così come tutte le altre Superstar della WWE, anche Liv Morgan è a conoscenza del grande cambiamento della federazione di Stamford dopo l'addio di Vince McMahon. Sin dai primi giorni dopo le dimission ...