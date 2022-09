Isola, ex naufraga non riesce più a dormire sul letto e non si sposta senza avere del cibo con sé: “Se entro un mese la situazione non cambia andrò da uno psicologo” (Di venerdì 9 settembre 2022) Carmen di Pietro è un’altra “vittima” del post Isola dei Famosi. Il game show di Canale 5, rinomato per la sua difficoltà nella sopravvivenza, avrebbe causato un altro trauma da rientro a casa. Non è la prima volta che un concorrente del reality accusa disturbi dopo la fine dello show. La scorsa edizione era stata Francesca Lodo a parlare del periodo difficile dopo il rientro dall’Honduras. Le abitudini sono completamente sballate, sia quelle alimentari che quelle che regolano il sonno. Per questo, ci vogliono mesi solitamente per ritrovare tutti gli equilibri. Anche la Di Pietro, sull’Isola per ben 99 giorni, ha voluto parlare della sua esperienza molto particolare. Lo ha fatto per il settimanale Nuovo, al quale ha rivelato di volersi rivolgere, se le cose non andranno meglio, ad uno specialista: Mi sono data tempo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 settembre 2022) Carmen di Pietro è un’altra “vittima” del postdei Famosi. Il game show di Canale 5, rinomato per la sua difficoltà nella sopravvivenza, avrebbe causato un altro trauma da ria casa. Non è la prima volta che un concorrente del reality accusa disturbi dopo la fine dello show. La scorsa edizione era stata Francesca Lodo a parlare del periodo difficile dopo il ridall’Honduras. Le abitudini sono completamente sballate, sia quelle alimentari che quelle che regolano il sonno. Per questo, ci vogliono mesi solitamente per ritrovare tutti gli equilibri. Anche la Di Pietro, sull’per ben 99 giorni, ha voluto parlare della sua esperienza molto particolare. Lo ha fatto per il settimanale Nuovo, al quale ha rivelato di volersi rivolgere, se le cose non andranno meglio, ad uno specialista: Mi sono data tempo ...

IsaeChia : #Isola, ex naufraga non riesce più a dormire sul letto e non si sposta senza avere del cibo con sé: “Se entro un me… - infoitinterno : “Una vicenda brutta”: Isola dei famosi, per l’ex naufraga scatta l’arresto - infoitinterno : L’Isola dei Famosi, racconto shock dell’ex naufraga: “Estorsione dalla polizia” - Ro_ber_ina : @Cami71Michele Su tiktok nelle sue informazioni c'è scritto giornalista, ma in altri siti le sue informazioni risul… - IsaeChia : #Isola 15, Vera Gemma e Jedà si sono lasciati? Lei svela: “Non è proprio ufficiale, vediamo se…” L’ex naufraga, pr… -