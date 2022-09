Incentivi auto, con il noleggio una spinta concreta alla diffusione di veicoli ibridi ed elettrici (Di venerdì 9 settembre 2022) Manca però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo che renderà operativo il provvedimento. Alberto Viano, Presidente ANIASA è convinto che 'Il Decreto, che auspichiamo venga pubblicato ... Leggi su motori.ilmessaggero (Di venerdì 9 settembre 2022) Manca però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo che renderà operativo il provvedimento. Alberto Viano, Presidente ANIASA è convinto che 'Il Decreto, che auspichiamo venga pubblicato ...

MrKokopelli : RT @WWFitalia: I #BonusAuto hanno fallito, spesi 3 miliardi di fondi pubblici in tre anni, ma abbiamo in circolazione il numero più basso d… - ilmessaggeroit : Bonus auto, Aniasa: incentivi anche per noleggio messi in campo dal Governo concreta spinta a transizione ecologica - ilmessaggeroit : Incentivi auto, con il noleggio una spinta concreta alla diffusione di veicoli ibridi ed elettrici - GiaSilvestrini : RT @gonufrio: Bonus auto, gli ambientalisti ricorrono al TAR contro gli incentivi a combustione, via @Greenpeace_ITA - Greenpeace_ITA : #Bonus auto, abbiamo fatto ricorso al TAR contro gli incentivi per l'acquisto di veicoli inquinanti. Negli ultimi 3… -