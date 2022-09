Il principe Harry escluso dall’eredità di Elisabetta II: le indiscrezioni dei tabloid inglesi (Di venerdì 9 settembre 2022) Un’eredità da 447 milioni di dollari. È quello che lascia ai suoi famigliari la Regina Elisabetta II secondo una stima fatta da Forbes. Una cifra notevole, anche se rappresenta una minima parte del valore totale della monarchia britannica che si aggira intorno agli 88 miliardi di dollari. Ora, dopo la dipartita della Regina, rimane da capire come verranno divisi tutti quei milioni. Questione portata avanti dai tabloid inglesi nelle ultime settimane che, ormai, convergono tutti su un punto: il principe Harry non avrà nemmeno un penny. Considerato il ribelle della famiglia sin da ragazzo, è stato l’ultimo a presentarsi ieri sera a Balmoral. Buckingham Palace aveva diffuso la notizia della morte della nonna-regina già da un’ora e mezza. Ed è stato anche il primo ad andarsene la mattina seguente, senza ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Un’eredità da 447 milioni di dollari. È quello che lascia ai suoi famigliari la ReginaII secondo una stima fatta da Forbes. Una cifra notevole, anche se rappresenta una minima parte del valore totale della monarchia britannica che si aggira intorno agli 88 miliardi di dollari. Ora, dopo la dipartita della Regina, rimane da capire come verranno divisi tutti quei milioni. Questione portata avanti dainelle ultime settimane che, ormai, convergono tutti su un punto: ilnon avrà nemmeno un penny. Considerato il ribelle della famiglia sin da ragazzo, è stato l’ultimo a presentarsi ieri sera a Balmoral. Buckingham Palace aveva diffuso la notizia della morte della nonna-regina già da un’ora e mezza. Ed è stato anche il primo ad andarsene la mattina seguente, senza ...

rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - TgLa7 : #MeghanMarkle, la duchessa di #Sussex, non andrà a #Balmoral con il principe #Harry che andrà da solo al capezzale… - IlContiAndrea : Il principe #Harry è il primo a lasciare Balmoral 12 ore dopo essere arrivato #RoyalFamily - FebyTH : RT @LaEle010282: Poi mi chiedono perché non accendo la tv, rai1 #LaVitaInDiretta e solo insulti a Diana e Meghan addirittura definita “attr… - Ale53134087 : RT @fanpage: 'Io esprimo il mio amore per Harry e Meghan. E sono orgoglioso per mio figlio William, che diventa il nuovo Principe di Galles… -