Il fascino delle “légendes”, storie di copertura degli agenti segreti (Di venerdì 9 settembre 2022) La storia, attuale ma non troppo, di Maria Adela-Olga, spia russa che lasciò l’Italia nel 2018, ha riacceso l’interesse, anche romantico del pubblico verso questa forma, antica quasi quanto l’essere umano, di spionaggio, cioè raccolta informativa a mezzo agenti infiltrati in territorio amico e non. Più di recente, nella storia delle due guerre mondiali hanno agito agenti segreti sotto copertura, donne e uomini. Si trovano nei documenti desecretati di vari archivi nazionali, soprattutto di Londra e Washington. Coperture: le più svariate e fantasiose. Alcune ben riuscite; altre no. La copertura può servire per avere informazioni utili ma anche per somministrarne di false ove occorra. L’infiltrazione di un agente può infatti avere un duplice scopo. In guerra forse la più famosa fu quella, ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) La storia, attuale ma non troppo, di Maria Adela-Olga, spia russa che lasciò l’Italia nel 2018, ha riacceso l’interesse, anche romantico del pubblico verso questa forma, antica quasi quanto l’essere umano, di spionaggio, cioè raccolta informativa a mezzoinfiltrati in territorio amico e non. Più di recente, nella storiadue guerre mondiali hanno agitosotto, donne e uomini. Si trovano nei documenti desecretati di vari archivi nazionali, soprattutto di Londra e Washington. Coperture: le più svariate e fantasiose. Alcune ben riuscite; altre no. Lapuò servire per avere informazioni utili ma anche per somministrarne di false ove occorra. L’infiltrazione di un agente può infatti avere un duplice scopo. In guerra forse la più famosa fu quella, ...

IlFerrigno : @gloquenzi Il fascino dell'uomo forte, per i nostalgici. Il fascino di chi parla del declino del modello occidental… - saiot3 : @gloquenzi Per alcuni è antiamericanismo, per altri fascino dell'uomo forte, per altri paura delle conseguenze, per… - inviaggiosempre : RT @provvisoriame: Il fascino delle frasi ambigue - provvisoriame : Il fascino delle frasi ambigue - RealHumanBean_7 : Affascinante oggi, nel 2022, con le sue procedure totalmente fuori dal tempo. Il fascino storico delle casate è un… -