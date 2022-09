Giuntoli: «Spalletti è il più completo di tutti. Alterna palleggio e verticalità. Ha steso Klopp» (Di venerdì 9 settembre 2022) Al Corriere dello Sport Giuntoli ha parlato di Kvara e Meret così come di Ancelotti, ovviamente non ha trascurato Spalletti. E Spalletti? «Lui sta vicino a casa mia, si parla lo stesso dialetto. Lo conosco fin da quando veniva a fare il torneo dei rioni ad Agliana. Lo stimo molto». Però qualcuno dice: vedrai che prima o poi impazzisce, com’è accaduto altrove. Lei non lo teme? «Proprio no. Da noi non accadrà. È un talento speciale, perché non ha un solo spartito. È un camaleonte, cambia l’allenamento per ogni partita. Fa un calcio liquido in fase di possesso e solido in fase di non possesso. Alterna palleggio e verticalità. È il più completo di tutti. Il Liverpool gli ha dato campo, e lui ha fatto con Klopp quello che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Al Corriere dello Sportha parlato di Kvara e Meret così come di Ancelotti, ovviamente non ha trascurato. E? «Lui sta vicino a casa mia, si parla lo stesso dialetto. Lo conosco fin da quando veniva a fare il torneo dei rioni ad Agliana. Lo stimo molto». Però qualcuno dice: vedrai che prima o poi impazzisce, com’è accaduto altrove. Lei non lo teme? «Proprio no. Da noi non accadrà. È un talento speciale, perché non ha un solo spartito. È un camaleonte, cambia l’allenamento per ogni partita. Fa un calcio liquido in fase di possesso e solido in fase di non possesso.. È il piùdi. Il Liverpool gli ha dato campo, e lui ha fatto conquello che ...

