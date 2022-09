F1 | Max Verstappen penalizzato! Raffica di retrocessioni in griglia Coinvolti anche Sainz | Hamilton e Perez

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Domenica, nel Gran Premio d’Italia di F1, Maxpartirà 5 posizioni più indietro rispetto a quella che conquisterà in qualifica domani. Lo riporta la testata olandese De Telegraaf, ma la voce è stata confermata da Sky Italia. Red Bull ha già deciso di sostituire l’ICE, ovvero il motore endotermico, sulla monoposto numero 1. Questa sarebbe l’unica parte a venire cambiata. Dunque, a differenza di quanto accaduto in Belgio, dove il Campione del Mondo in carica omologò un’intera unità motrice, in Brianza si sostituirà solo una delle tante componenti della power unit. Dunque, retrocessione di sole 5 caselle. Comunque sia, nella nella migliore delle ipotesi,scatterà per sesto nella gara di domenica. F1, orario qualifiche 10 settembre: programma GP Italia 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 Super Max non sarà l’unico pilota a dover fare ...