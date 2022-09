Elisabetta e la passione infinita per i cavalli e le corse : allevatrice di campioni, restò in sella fino a 94 anni (Di venerdì 9 settembre 2022) ... ma il Racing Post , che in Gran Bretagna è una specie di Gazzetta dello Sport ma interamente dedicata ogni giorno alla corse dei cavalli al galoppo. Perché Elisabetta a 96 anni non era rimasta ... Leggi su corriere (Di venerdì 9 settembre 2022) ... ma il Racing Post , che in Gran Bretagna è una specie di Gazzetta dello Sport ma interamente dedicata ogni giorno alladeial galoppo. Perchéa 96non era rimasta ...

fanpage : Non aveva né passaporto né patente, festeggiava due compleanni, ma non solo. Dalla passione per i Corgi al passato… - ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: Un legame stretto quello tra la Regina e lo sport ?? #QueenElizabeth - INGVambiente : Dalla passione per la luna ai fondali degli oceani: intervista alla Prof. Elisabetta Erba professore Ordinario pres… - DegioiaSara : RT @radionorba: #QueenElizabeth e la sua passione per il gin - messveneto : Da Elton John a Mick Jagger: l’addio del mondo della musica alla regina. “Per tutta la nostra vita è sempre stata l… -