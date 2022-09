Concorso ordinario secondaria 2020: le graduatorie. Aggiornato con AA25 (Di venerdì 9 settembre 2022) Concorso ordinario per la scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020, come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: a disposizione circa 26.000 posti distribuiti tra le varie classi di Concorso. Obiettivo: immissione in ruolo, possibilmente dal 1° settembre 2022. Dipenderà dal numero di partecipanti che superano la prova scritta, dalla calendarizzazione delle prove orali, dal tempo necessario per la valutazione dei titoli e la pubblicazione della graduatoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022)per la scuoladi cui al DD n. 499 del 21 aprile, come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: a disposizione circa 26.000 posti distribuiti tra le varie classi di. Obiettivo: immissione in ruolo, possibilmente dal 1° settembre 2022. Dipenderà dal numero di partecipanti che superano la prova scritta, dalla calendarizzazione delle prove orali, dal tempo necessario per la valutazione dei titoli e la pubblicazione della graduatoria. L'articolo .

