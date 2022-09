Carlo III, alla fine sul trono ci è salito: quanto ci mancherà prenderlo in giro (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – Ebbene sì, finalmente è Carlo III, alla precoce età di 73 anni, dopo una vita in cui le ironie sulla sua successione alla corona britannica si erano sprecate. E sulle quali, anche recentemente, ci eravamo divertiti anche noi. Carlo III, il più anziano dei re Muore la regina dei record, e lui, d’improvviso, si ritrova re. Il più anziano, perché 73 primavere non sono affatto poche. Neanche Edoardo VII, che pure attese a lungo a causa del regno lunghissimo della regina Vittoria (in carica per ben 64 anni), arrivò così anziano al trono, nel 1901. Il principe Carlo sì, dopo un’esistenza fatta di ironie sull’ “eterno erede” che non avrebbe mai mai ricevuto la terra e il trono. L’ultimo squillo parve quasi una beffa, ma in realtà fu un atto premonitore: il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set – Ebbene sì, finalmente èIII,precoce età di 73 anni, dopo una vita in cui le ironie sulla sua successionecorona britannica si erano sprecate. E sulle quali, anche recentemente, ci eravamo divertiti anche noi.III, il più anziano dei re Muore la regina dei record, e lui, d’improvviso, si ritrova re. Il più anziano, perché 73 primavere non sono affatto poche. Neanche Edoardo VII, che pure attese a lungo a causa del regno lunghissimo della regina Vittoria (in carica per ben 64 anni), arrivò così anziano al, nel 1901. Il principesì, dopo un’esistenza fatta di ironie sull’ “eterno erede” che non avrebbe mai mai ricevuto la terra e il. L’ultimo squillo parve quasi una beffa, ma in realtà fu un atto premonitore: il ...

