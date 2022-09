Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Una professoressa di una scuola media della provincia di Benevento è stata arrestata per violenza sessuale aggravata ai danni di un alunno 12enne. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Arpaia (Benevento) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita. Le indagini, avviate a marzo scorso, sono scattate a seguito della denuncia da parte del dirigente del plesso scolastico e successivamente dalla querela sporta dai genitori del minorenne e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’insegnante la quale, abusando della propria autorità, avrebbe indotto il proprio alunno ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Unaessoressa di una scuola media della provincia diè stataperaggravata ai danni di un. Nei suoi confronti i Carabinieri della stazione di Arpaia () hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip disu richiesta della Procura sannita. Le indagini, avviate a marzo scorso, sono scattate a seguito della denuncia da parte del dirigente del plesso scolastico e successivamente dalla querela sporta dai genitori del minorenne e hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dell’insegnante la quale, abusando della propria autorità, avrebbe indotto il proprio...

novasocialnews : Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne - tizianacairati : Benevento, prof arrestata per violenza sessuale aggravata su 12enne @repubblica ?????? - corrmezzogiorno : #Napoli Abusi sessuali su alunno 12enne, arrestata una prof nel Sannio - telodogratis : Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne - News24_it : Benevento, prof arrestata per violenza sessuale su alunno 12enne -