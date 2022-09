(Di giovedì 8 settembre 2022) È un nome ad aver stabilito per sempre un legame tra loro, intrecciando destini lontani ma inquietudini e quesiti che hanno più di un punto in comune. L’una lo porta, L'articolo proviene da il manifesto.

Terapista di Israele, autrice di Stupore , romanzo appena uscito con Feltrinelli nella traduzione di Elena Loewenthal e protagonista del Festival della Letteratura di Mantova (7 - 11 ...Sullo schermo del computer la faccia di, scrittrice israeliana, autrice di bestseller tradotti in una ventina di lingue e che nei suoi romanzi (il più celebre "Dolore") parla spesso dei traumi e di come i traumi e i lutti ... Zeruya Shalev, le ferite della memoria generano consapevolezza Il libro di cui vi parliamo oggi, "Stupore", racconta di due donne, dell'elaborazione del lutto, del conflitto.Si apre il 7 settembre con un evento speciale, la presentazione della prima edizione del 'Premio Inge Feltrinelli - Raccontare il mondo difendere i diritti' e con Alessandro Baricco, in uscita con 'La ...