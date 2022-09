Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 settembre 2022)DEL 08 SETTEMBREORE 10:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA; MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24 E CODE PER AUTO IN PANNE IN CORSIA DI SORPASSO TRA CASSIA BIS E SELVA CANDIDA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA PONTINA VERSOCODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA BIS CODE PER LAVORI IN CORSO TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO VERSO LA CAPITALE. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; DA FEDERICO ...