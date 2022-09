Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7-9-2022: in studio Chiara Rabbi e Davide Donadei (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri pomeriggio presso gli studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto ospite una coppia del trono classico (o meglio una ex coppia, visto che si sono lasciati due mesi fa), ovvero Davide Donadei e Chiara Rabbi. Presenta anche l’ex dama Roberta Di Padua, e non sono mancate neanche le liti tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, ma anche tra Tina Cipollari e Federica Aversano. Uomini e Donne, Davide Donadei disperato: “Ho perso tutto” L’ex tronista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista nella quale spiega cos’è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 settembre 2022) Ieri pomeriggio presso gli studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata diche ha visto ospite una coppia del trono classico (o meglio una ex coppia, visto che si sono lasciati due mesi fa), ovvero. Presenta anche l’ex dama Roberta Di Padua, e non sono mancate neanche le liti tra Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, ma anche tra Tina Cipollari e Federica Aversano.disperato: “Ho perso tutto” L’ex tronista diha rilasciato un’intervista nella quale spiega cos’è ...

pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - ilriformista : “Per le donne avere #Meloni come premier non è una buona notizia. Ha votato contro la parità salariale tra uomini e… - 13_lumina : @Ilaria89965081 @a_meluzzi Mi ricorda di quelle trans (uomini) che dicevano di sentire come se avessero il ciclo o… - Tina79474599 : RT @pfmajorino: Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risoluzione p… -