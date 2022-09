Swiatek fallosa ma vincente con Pegula | prima semifinale agli US Open

(Di giovedì 8 settembre 2022) Igaè la quarta ed ultima giocatrice a qualificarsi per il penultimo atto degli US2022. La polacca, soprattutto nel secondo set, fatica tremendamente nei propri turni di servizio ma alla fine riesce a chiuderla in due contro la statunitense Jessica, sconfitta per 6-3 7-6(4) dopo quasi due ore di gioco. Per la numero uno del mondo è lavolta ina New York, dove al massimo aveva raggiunto gli ottavi di finale. Per lei adesso c’è Aryna Sabalenka. I precedenti con la bielorussa sono in perfetta parità (2-2)., tuttavia, si è aggiudicata facilmente gli ultimi due, disputati proprio in questa stagione (finale a Stoccarda eInternazionali di Roma). Ci sarà qualcosa da rivedere con i colpi d’inizio ...

