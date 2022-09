Supplenze, più di 8500 in Puglia. Uil: “l’algoritmo è un fallimento, si torni alle convocazioni in presenza” (Di giovedì 8 settembre 2022) Un esercito di precari in cattedra per l’anno scolastico che prenderà il via tra qualche giorno. Secondo il segretario generale della UIL Scuola Puglia, Gianni Verga, “8.559 supplenti sono chiamati in cattedra a ricoprire le sedie rimaste vuote per effetto di una politica miope che considera la scuola come fanalino di coda di questo Paese”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 settembre 2022) Un esercito di precari in cattedra per l’anno scolastico che prenderà il via tra qualche giorno. Secondo il segretario generale della UIL Scuola, Gianni Verga, “8.559 supplenti sono chiamati in cattedra a ricoprire le sedie rimaste vuote per effetto di una politica miope che considera la scuola come fanalino di coda di questo Paese”. L'articolo .

