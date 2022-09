Regina Elisabetta, Inghilterra preoccupata per la salute della sovrana: medici allarmati (Di giovedì 8 settembre 2022) Regina Elisabetta, tutta Inghilterra con il fiato sospeso per le condizioni di salute della regnante: i medici sono in allarme Preoccupano le condizioni di salute della Regina Elisabetta, che attualmente si trova nella sua dimora a Balmoral, in Scozia, dove è sotto sorveglianza medica. I dottori sono preoccupati e hanno raccomandato che la sovrana rimanga sotto supervisione, mentre altri membri della famiglia reale sono volati a trovarla. Inghilterra in stato d’ansia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022), tuttacon il fiato sospeso per le condizioni diregnante: isono in allarme Preoccupano le condizioni di, che attualmente si trova nella sua dimora a Balmoral, in Scozia, dove è sotto sorveglianza medica. I dottori sono preoccupati e hanno raccomandato che larimanga sotto supervisione, mentre altri membrifamiglia reale sono volati a trovarla.in stato d’ansia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

