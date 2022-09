Rai, proprio lei se n’è andata per sempre: il dolore è indescrivibile (Di giovedì 8 settembre 2022) Agnese Lorenzini ha interpretato per sei lunghi anni il ruolo di Susanna in Un posto al sole: non la vedremo più nella serie. I fan di Un posto al sole hanno sperato fino all’ultimo che l’epilogo potesse essere diverso, ma le anticipazioni avevano già fornito un quadro molto chiaro di come sarebbe terminata la puntata dello scorso 2 settembre della celebre soap opera. Agnese Lorenzini, che veste – anzi, vestiva – i panni di Susanna nella serie in onda dal 1996, si è affidata ad Instagram per ringraziare tutti e spiegare la sua uscita di scena. Sì, perché nella puntata del 2 settembre Susanna, dopo aver sposato Niko in ospedale, è stata centrata da un colpo d’arma da fuoco sparato da Lello Valsano. Inutili i soccorsi per il personaggio di Un posto al sole: Susanna è infatti deceduta. I fan non si aspettavano questa uscita di scena da parte di Agnese Lorenzini, che ... Leggi su kronic (Di giovedì 8 settembre 2022) Agnese Lorenzini ha interpretato per sei lunghi anni il ruolo di Susanna in Un posto al sole: non la vedremo più nella serie. I fan di Un posto al sole hanno sperato fino all’ultimo che l’epilogo potesse essere diverso, ma le anticipazioni avevano già fornito un quadro molto chiaro di come sarebbe terminata la puntata dello scorso 2 settembre della celebre soap opera. Agnese Lorenzini, che veste – anzi, vestiva – i panni di Susanna nella serie in onda dal 1996, si è affidata ad Instagram per ringraziare tutti e spiegare la sua uscita di scena. Sì, perché nella puntata del 2 settembre Susanna, dopo aver sposato Niko in ospedale, è stata centrata da un colpo d’arma da fuoco sparato da Lello Valsano. Inutili i soccorsi per il personaggio di Un posto al sole: Susanna è infatti deceduta. I fan non si aspettavano questa uscita di scena da parte di Agnese Lorenzini, che ...

