Poste Italiane, pericolo truffa: occhio a questo messaggio (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli ultimi giorni hanno portato ad una strana comunicazione a nome Poste Italiane. Il messaggio è davvero molto pericoloso. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa truffa. Il mondo della truffa con l’arrivo e l’avanzamento della tecnologia ha subito una decisa accelerata. Oggi, come ben sappiamo, dobbiamo stare attenti a qualsiasi comunicazione. Che sia mail, telefonata, SMS, la truffa può essere dietro l’angolo. Questa volta porta il nome di Poste Italiane. Adobe StockQuando i cybercriminali si attivano non è mai semplice inquadrare il loro tentativo. Nonostante molti pensino che sia semplice scovare una truffa, non è affatto così. In certi casi, i messaggi possono essere davvero fraintendibili. ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli ultimi giorni hanno portato ad una strana comunicazione a nome. Ilè davvero moltoso. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa. Il mondo dellacon l’arrivo e l’avanzamento della tecnologia ha subito una decisa accelerata. Oggi, come ben sappiamo, dobbiamo stare attenti a qualsiasi comunicazione. Che sia mail, telefonata, SMS, lapuò essere dietro l’angolo. Questa volta porta il nome di. Adobe StockQuando i cybercriminali si attivano non è mai semplice inquadrare il loro tentativo. Nonostante molti pensino che sia semplice scovare una, non è affatto così. In certi casi, i messaggi possono essere davvero fraintendibili. ...

caroimmaginar : Prima o poi poste Italiane fallirà e allora scenderemo in strada a festeggiare - Capo22418622 : @LukaFallica E si richiede alle poste italiane e no tramite web - carlucciooc : cercasi luogo più disfunzionale delle poste italiane - lamescolanza : Poste Italiane, Davide Colaccino nominato Responsabile Affari regolamentari e rapporti con le Autority… - lamescolanza : Grande novità per l'universo di Poste Italiane. Arriva un nome eccellente della comunicazione, un professionista no… -