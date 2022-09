Papa: 'Guerra grave, per violazione diritti e rischi atomici' (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Europa e il mondo sono sconvolti da questa Guerra di speciale gravità". Anche oggi Papa Francesco torna sul tema della Guerra mondiale, dopo che ieri, nell'udienza del mercoledì aveva invocato "... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Europa e il mondo sono sconvolti da questadi speciale gravità". Anche oggiFrancesco torna sul tema dellamondiale, dopo che ieri, nell'udienza del mercoledì aveva invocato "...

Agenzia_Ansa : 'Oggi stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci per favore'. Lo ha detto il Papa all'udienza generale #ANSA - Tg3web : Nuovo appello di Papa Francesco per la pace in Ucraina nel corso dell'udienza generale: 'Stiamo vivendo una nuova g… - Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci! - kyaragdc : RT @francofontana43: “Non dimentico la martoriata Ucraina” ma bisogna fermare la “guerra mondiale” in corso. Insomma il Papa non partecipa… - annanapolanogue : Il Papa: stiamo vivendo una guerra mondiale, fermiamoci! - Vatican News -