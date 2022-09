Luca Guadagnino vuole ancora dare un sequel a Chiamami col tuo nome (Di giovedì 8 settembre 2022) Tenetevi forte, un sequel di Chiamami col tuo nome potrebbe essere in programma. Si specula sul ritorno di Elio, il personaggio che ha portato Timothée Chalamet alla celebrità, fin dal primo film, e il regista Luca Guadagnino ha aggiunto ulteriore benzina al fuoco confermando di volerlo ancora realizzare. "Un sequel è un concetto americano", ha detto a Indiewire mentre promuoveva la sua attuale storia d'amore con Chalamet. Ossa e tutto il restoÈ più come le cronache di Elio, le cronache di questo giovane ragazzo che diventa un uomo. L'idea è simile ai film di Antoine Doinel di François Truffaut, una serie che segue la vita del personaggio di 400 colpi interpretato da Jean-Pierre Léaud. O qualcosa come Before Sunrise per i risvegli sessuali. Chiamami ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Tenetevi forte, undicol tuopotrebbe essere in programma. Si specula sul ritorno di Elio, il personaggio che ha portato Timothée Chalamet alla celebrità, fin dal primo film, e il registaha aggiunto ulteriore benzina al fuoco confermando di volerlorealizzare. "Unè un concetto americano", ha detto a Indiewire mentre promuoveva la sua attuale storia d'amore con Chalamet. Ossa e tutto il restoÈ più come le cronache di Elio, le cronache di questo giovane ragazzo che diventa un uomo. L'idea è simile ai film di Antoine Doinel di François Truffaut, una serie che segue la vita del personaggio di 400 colpi interpretato da Jean-Pierre Léaud. O qualcosa come Before Sunrise per i risvegli sessuali....

