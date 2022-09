London Bridge, cosa è e come funziona il piano da attuare quando muore la Regina Elisabetta II (Di giovedì 8 settembre 2022) «London Bridge is down», «Il ponte di Londra è caduto». É questa la frase in codice che comunica la morte della Regina Elisabetta II. Buckingham Palace, infatti ha pronto un piano ben preciso per i giorni successivi alla morte della 96 enne Regina al trono dal 1953, le cui condizioni di salute sono peggiorate repentinamente nella giornata di oggi. L’insieme di queste operazioni è chiamato, appunto, «Operazione London Bridge». Il piano esiste dagli anni ’60 e coinvolge il governo, la polizia metropolitana di Londra, le forze armate del Regno Unito, la Chiesa d’Inghilterra e i parchi reali di Londra. Il D-Day, il giorno della morte Il giorno della morte viene chiamato D-Day, quelli successivi D+1, D+2, D+3, e così via. Appena ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) «is down», «Il ponte di Londra è caduto». É questa la frase in codice che comunica la morte dellaII. Buckingham Palace, infatti ha pronto unben preciso per i giorni successivi alla morte della 96 enneal trono dal 1953, le cui condizioni di salute sono peggiorate repentinamente nella giornata di oggi. L’insieme di queste operazioni è chiamato, appunto, «Operazione». Ilesiste dagli anni ’60 e coinvolge il governo, la polizia metropolitana di Londra, le forze armate del Regno Unito, la Chiesa d’Inghilterra e i parchi reali di Londra. Il D-Day, il giorno della morte Il giorno della morte viene chiamato D-Day, quelli successivi D+1, D+2, D+3, e così via. Appena ...

