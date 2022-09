LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 5-7, US Open 2022 in DIRETTA: lo spagnolo la porta al quinto set (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PRECEDENTI TRA Sinner E Alcaraz 30-15 Pasticcia lo spagnolo nei pressi della rete. Ottima la difesa dell’azzurro. 15-15 Vola via il dritto di Alcaraz. 0-15 In rete il rovescio di Sinner. 1-0 Game Alcaraz. Con la palla corta di rovescio vincente lo spagnolo tiene agevolmente il primo turno di battuta del quinto e decisivo set. 40-15 Servizio vincente Alcaraz. 30-15 Fuori giri Sinner con il dritto. 15-15 Appena lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 0-15 Buona risposta di Jannik, che porta a casa il primo punto del set decisivo. quinto SET 7-5 QUARTO SET Alcaraz. Non ci sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRECEDENTI TRA30-15 Pasticcia lonei pressi della rete. Ottima la difesa dell’azzurro. 15-15 Vola via il dritto di. 0-15 In rete il rovescio di. 1-0 Game. Con la palla corta di rovescio vincente lotiene agevolmente il primo turno di battuta dele decisivo set. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Fuori giricon il dritto. 15-15 Appena lunga la risposta di rovescio dell’azzurro. 0-15 Buona risposta di Jannik, chea casa il primo punto del set decisivo.SET 7-5 QUARTO SET. Non ci sono ...

zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 7-6(0) 3-2 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz… - wordsandmore1 : #8settembre oltre a #NapoliLiverpool #InterBayern #Sinner #ItaliaFrancia #Onana #Ambrosio #rossy tempo per #leggere… - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 3-2 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro piazza il break in avvio di quarto set -… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 7-6(0) quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #7-6(… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 7-6(0) 2-1 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz… -