LIVE Ludogorets-Roma 1-0: Cauly, ma che buco della difesa di Mourinho! (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo Serie A. Il cammino di Europa League della Roma riparte oggi alle 18.45 alla Huvepharma Arena di Razgrad, in Bulgaria, contro il Ludogorets.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Non solo Serie A. Il cammino di Europa Leagueriparte oggi alle 18.45 alla Huvepharma Arena di Razgrad, in Bulgaria, contro il....

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - corgiallorosso : LIVE Ludogorets-Roma 1-0 (72' Cauly) – 75' Camara, Bove e Volpato per Matic, Mancini e Cristante - corgiallorosso : LIVE Ludogorets-Roma 1-0 (72' Cauly) – Vantaggio dei padroni di casa - zazoomblog : Ludogorets Roma LIVE 0-0: inizia la ripresa - #Ludogorets #inizia #ripresa - calciomercatoit : ??72' - Gol del Ludogorets! Cauly firma il vantaggio penetrando come il burro nella difesa giallorossa… -