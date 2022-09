L' epica battaglia agli Us Open tra Sinner e Alcaraz

(Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Oltre cinque ore e cinque set di tennis stellare. Capovolgimenti di fronte continui, set point e match point sprecati, due tie-break e tanti, tanti, colpi vincenti. Carlosconquista per la prima volta le semifinali degli Us, ultimo slam stagionale, battendo Jannikcon il punteggio di 6-3 6-7 6-7 7-5 6-3. Una partitaquella che è andata in scena a Flushing Meadows, il nuovo capitolo di una rivalità che, nonostante la giovane età dei due (21 e 19 anni) è già entrata nelle pagine del tennis moderno. E non è solo una questione di racchette, dritti e rovesci, servizi e volée. Nella lunga maratona newyorchese sono stati i mezzi sorrisi, i pugni d'incitamento, le urla liberatorie a sancire i momenti clou del match. Fa male, ma è stato bellissimo #...

LAMONTAGNAVINC1 : @GeorgeSpalluto È stata veramente una partita eccezionale, è stata una battaglia Epica durata più di 5 ore , appla… - frasigno66 : RT @Agenzia_Italia: L'epica battaglia agli #UsOpen tra #JannikSinner e #CarlosAlcaraz _ La spunta lo spagnolo dopo cinque set e oltre cinqu… - Agenzia_Italia : L'epica battaglia agli #UsOpen tra #JannikSinner e #CarlosAlcaraz _ La spunta lo spagnolo dopo cinque set e oltre c… - LAMONTAGNAVINC1 : @GeorgeSpalluto Sinner- Alcaraz è stata veramente una bellissima partita, è stata veramente una partita Epica , u… - livetennisit : US Open: Sinner non sfrutta un match point, cede ad Alcaraz dopo 5 ore e 15 minuti di una battaglia epica -

