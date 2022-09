La Regina Elisabetta è morta | a chi andrà la Corona? Cosa dice il protocollo

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - leleredeipirati : RT @insolenzadir2d2: Tutti nella nostra vita l'abbiamo sempre considerata una presenza costante ed 'eterna', un po' come dev'essere stato p… - Rosariiama : RT @grande_flagello: La Regina Elisabetta è morta. L'annuncio su BBC 1 #reginaelisabetta #QueenElizabeth -

... morta oggi 96enne, potrà essere ricordata a buon diritto comela Longeva. In oltre 96 ... lasciandosi alle spalle il primato di durata stabilito in casa Windsor dallaVittoria. E ...E lo fa come successore diII,dei record, fra non pochi interrogativi: alimentati anche dall'indiscussa popolarità consolidata nel tempo da sua madre, ulteriore peso da portare ...Informazioni esclusive: La morte della Regina Elisabetta II arriva pochi mesi dopo che il Paese ha celebrato il giubileo di platino, che segna i 70 anni del suo regno, e poco più di un anno dopo ...Nel momento esatto in cui la Regina Elisabetta II, morta a 96 anni giovedì 8 settembre nel Castello di Balmoral in Scozia, ha "esalato il suo ultimo respiro" il figlio, il principe Carlo, è diventato ...