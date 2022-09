La linea di successione della Regina Elisabetta: Carlo, William e i figli (Harry sesto) (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo la legge, al trono sale il primogenito di Sua Maestà, gli altri tre figli della sovrana occupano dalla nona posizione in poi Leggi su corriere (Di giovedì 8 settembre 2022) Secondo la legge, al trono sale il primogenito di Sua Maestà, gli altri tresovrana occupano dalla nona posizione in poi

rtl1025 : ???? Il #principeCarlo è giunto nella residenza scozzese di #Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla 9… - Corriere : La linea di successione della Regina: Carlo, William e i figli (e Harry è solo sesto) - Aboutme_Tonya : @budeenoStan @alexwysedimples Penso che aspettino che la linea di successione diretta (figli di William compresi, e… - Sergio_EG : RT @lozirion: Non so come funziona, ma immagino che il primo in linea di successione debba essere Keith Richards. #QueenElizabeth - goddessofnight_ : @MagliaN19 Non potranno più viaggiare insieme se William e Kate faranno un tour George andrà in un aereo con la mam… -