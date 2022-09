Il principe Carlo diventa Re: come si chiamerà? Le ipotesi del nome e la linea di successione guidata da William (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principe Carlo è diventato ufficialmente Re al momento della morte di sua madre Regina Elisabetta II, occorsa tristemente alle ore 19.32 odierne dopo 70 anni e 214 giorni di regno. Carlo sale al trono all’età di quasi 73 anni, in quanto primogenito della casata reale. Il principe di Galles, investito di questo titolo il 1° luglio 1969, dovrà decidere quale nome adottare come regnante. Le ipotesi che si susseguono sono principalmente due: o Carlo III o Giorgio VII, in successione di suo nonno (che salì al trono poiché il fratello maggiore Edoardo VIII abdicò per amore). Carlo è il maggiore di quattro fratelli. In linea di successione troviamo a seguire il ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilto ufficialmente Re al momento della morte di sua madre Regina Elisabetta II, occorsa tristemente alle ore 19.32 odierne dopo 70 anni e 214 giorni di regno.sale al trono all’età di quasi 73 anni, in quanto primogenito della casata reale. Ildi Galles, investito di questo titolo il 1° luglio 1969, dovrà decidere qualeadottareregnante. Leche si susseguono sono principalmente due: oIII o Giorgio VII, indi suo nonno (che salì al trono poiché il fratello maggiore Edoardo VIII abdicò per amore).è il maggiore di quattro fratelli. Inditroviamo a seguire il ...

