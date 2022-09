I vaccini “bivalenti” e il rischio di una falsa partenza, Costa: «Aspettare l’aggiornamento su Omicron 5? Fidiamoci di quello che c’è» (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l’autorizzazione di Ema e di Aifa ai vaccini “bivalenti” anti Covid, aggiornati sulle sottovarianti di Omicron, parte ufficialmente la campagna vaccinale d’autunno. Si corre a mettere in maggiore sicurezza innanzitutto gli over 60, operatori sanitari, ospiti delle Rsa, donne in gravidanza che non si sono ancora decisi a fare il passo per coprirsi con la quarta dose. Insieme a loro anche i soggetti con età superiore ai 12 anni d’età ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo. Per un totale di 15 milioni di persone. Un nuovo inizio per le vaccinazioni che potrebbe però rivelarsi una falsa partenza: entro la fine di settembre è prevista l’autorizzazione per il vaccino prodotto per combattere in modo specifico la sottovariante 5 di Omicron, quella attualmente più dominante ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l’autorizzazione di Ema e di Aifa ai” anti Covid, aggiornati sulle sottovarianti di, parte ufficialmente la campagna vaccinale d’autunno. Si corre a mettere in maggiore sicurezza innanzitutto gli over 60, operatori sanitari, ospiti delle Rsa, donne in gravidanza che non si sono ancora decisi a fare il passo per coprirsi con la quarta dose. Insieme a loro anche i soggetti con età superiore ai 12 anni d’età ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo. Per un totale di 15 milioni di persone. Un nuovo inizio per le vaccinazioni che potrebbe però rivelarsi una: entro la fine di settembre è prevista l’autorizzazione per il vaccino prodotto per combattere in modo specifico la sottovariante 5 di, quella attualmente più dominante ...

BillySignal : Non rispondono alle domande spigolose:vaccini bivalenti con mRNA in arrivo senza trial fatti,con contratti oscurat… - gsava3 : I vaccini bivalenti, o per meglio dire, aggiornati per il SARS-CoV-2. Ecco di cosa si tratta e qual'è la differenza… - AurelianoStingi : Ma i vaccini sono aggiornati su varianti vecchie quindi sono inutili. Sbagliato! Innanzitutto sono bivalenti, e sa… - infoitsalute : Vaccini covid aggiornati, la circolare svela chi può farli ma è caos per i vaccini bivalenti in arrivo a fine sette… - doomboy : Ecco, questa sa di stronzata: Farsi il vaccino che c'è, invece di aspettarne uno molto più utile che dovrebbe arriv… -