Giovani promesse: l’estroso Brian Oddei (Di giovedì 8 settembre 2022) La rubrica Giovani promesse targata 11contro11 rinnova il suo appuntamento settimanale, analizzando l’esterno d’attacco del Sassuolo Brian Oddei. Un talento ancora non pienamente espresso ma che, con la giusta fiducia, potrebbe sbocciare, specie in una società attenta ai Giovani come i neroverdi. Giovani promesse: la storia di Brian Oddei Brian Oddei nasce ad Accra, capitale del Ghana, il 18 febbraio 2002. A 11 anni, tuttavia, si raggiunge la madre in Italia ed acquisisce la cittadinanza italiana. La sua avventura calcistica inizia tra le Giovani del Maranello, nel 2014, a soli 12 anni. Un anno di permanenza e la grande occasione, con il Sassuolo che propone un provino al ragazzino. ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) La rubricatargata 11contro11 rinnova il suo appuntamento settimanale, analizzando l’esterno d’attacco del Sassuolo. Un talento ancora non pienamente espresso ma che, con la giusta fiducia, potrebbe sbocciare, specie in una società attenta aicome i neroverdi.: la storia dinasce ad Accra, capitale del Ghana, il 18 febbraio 2002. A 11 anni, tuttavia, si raggiunge la madre in Italia ed acquisisce la cittadinanza italiana. La sua avventura calcistica inizia tra ledel Maranello, nel 2014, a soli 12 anni. Un anno di permanenza e la grande occasione, con il Sassuolo che propone un provino al ragazzino. ...

pdnetwork : Dobbiamo mettercela tutta: nessuna partita è già persa e noi ce la giocheremo fino in fondo. Vogliamo e dobbiamo ai… - fuffa46 : @pdnetwork @gdnazionale In Italia si considerano giovani promesse i35/40enni,basti pensare. aSantori(sardine),laSca… - 11contro11 : Giovani promesse: l'estroso Brian Oddei #Sassuolo #Focus #SerieA #11contro11 - callagan71 : @PD_Lazio @EnricoLetta @Tg3web Enri', le promesse stanno a zero, so vent'anni che giri per i vari parlamenti, il Po… - GuadagnoRaffae2 : RT @pdnetwork: Dobbiamo mettercela tutta: nessuna partita è già persa e noi ce la giocheremo fino in fondo. Vogliamo e dobbiamo aiutare i p… -